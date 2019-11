Furto in una casa mentre i proprietari sono a far la spesa: rubati oltre 2mila euro

Furto nella serata di mercoledì in un'abitazione di San Martino di Lupari a casa di una donna di 62 anni che era fuori per fare alcune compere. I ladri si sono introdotti nella casa di via Filzi.

Il furto

I malviventi sarebbero arrivati a bordo di un'auto scura. Una volta razziati monili e 2mila euro in contanti sono riusciti a fuggire indisturbati. Sul fatto indagano i carabinieri della locale stazione intervenuti su richiesta della proprietà.