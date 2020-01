I ladri penetrano in casa in pieno giorno: rubati gioielli e beni preziosi

Un inizio di anno da dimenticare: furto con scasso in pieno giorno in un'abitazione di Padova.

I fatti

È successo nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio in via Vesalio a Padova, in zona Portello: i poliziotti, giunti sul posto dopo la scoperta del furto da parte dei proprietari di casa, hanno subito notato la porta d'ingresso forzata. I ladri hanno agito in velocità, rubando gioielli e altri beni preziosi per un valore di 2.000 euro.