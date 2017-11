Venerdì mattina, poco prima delle nove, sopralluogo per furto in una ditta in via d'Acquapendente 84 a Padova.

IL BOTTINO.

Ignoti si sono introdotti nell'azienda "Picubo serramenti" e hanno rubato una cassaforte a muro con all'interno 400 euro in contanti e un avvitatore da 600 euro.