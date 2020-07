Rubano la cassaforte della banca e scappano in auto: in corso le ricerche

Non bastava rubare i soldi, si sono portati via anche tutta la cassaforte: quattro persone hanno forzato la porta di emergenza di una banca e sono ore ricercate dai carabinieri di Camposampiero.

Il furto

Nella notte tra mercoledì e giovedì luglio quattro persone si sono introdotte nella filiale della Banca di Credito Cooperativo di Roma in via Dei Custoza a Fratte, di Santa Giustina in Colle. I ladri hanno scassinato la porta di emergenza e hanno preso la cassaforte nascosta sotto il bancone degli sportelli, per poi allontanarsi in auto. I carabinieri della stazione di Camposampiero stanno indagando per scoprire l’identità dei malviventi anche con l'ausilio delle telecamere di sicurezza.