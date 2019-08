Penetrano nell’ex mobilificio e asportano decine di chili di cavi: il colpo nella Bassa

Hanno approfittato dello stato di abbandono del capannone. E hanno messo a segno un colpo “a due zeri”: furto di 100 chili di cavi elettrici nella Bassa Padovana.

Il furto

Per la precisione a Casale di Scodosia, in via Liguria: a essere preso di mira un capannone artigianale in disuso che in passato veniva utilizzato per la fabbricazione di mobili e in cui ignoti - dopo aver forzato il portoncino d'ingresso - sono penetrati all'interno dell'immobile estraendo e portando via circa 100 chili di cavi elettrici per un valore non quantificato (e non coperto da assicurazione). Il furto è stato scoperto mercoledì, ma il fatto potrebbe essere stato commesso tra il 25 e il 31 luglio. I carabinieri di Casale di Scodosia indagano per cercare di risalire ai responsabili del misfatto.