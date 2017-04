Ruba un cellulare, scoperto: tenta di nasconderlo dentro a un quadro elettrico

Tutto in una notte: un ladro 26enne di origine tunisina riesce a rubare un cellulare a un 24enne residente a Cuneo ma viene trovato poco dopo e denunciato.



FURTO. L'episodio sabato sera: attorno a 00.30 in via Linari di Padova il malvivente è riuscito a impossessarsi del telefono e a fuggire. Grazie ad una descrizione della vittima gli agenti sono riusciti subito ad individuare il colpevole che in ultimo tentativo ha tentato di nascondere lo smartphone all'interno della centralina di un quadro elettrico. Preso, il telefono è stato restituito al proprietario. L'uomo è stato denunciato.