Infrange i domiciliari e ruba un cellulare, poi chiede il riscatto al proprietario: denunciato

Venerdì mattina, a San Martino di Lupari, i carabinieri della stazione locale hanno denunciato a piede libero un 28enne, nato in Togo e nullafacente. Il giovane, pregiudicato, ha infranto le misure di detenzione domiciliare per rubare un cellulare.

DENUNCIATO. Lo scorso 14 gennaio, il giovane si era allontanato da casa per rubare un telefono cellulare da un'auto parcheggiata; si è poi presentato dal proprietario, in un bar della zona, chiedendo che gli venissero consegnati 10 euro per la restituzione del cellulare. L'attività investigativa degli uomini dell'Arma si è conclusa con la denuncia del giovane.