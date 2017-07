Spaccata notturna al centro estetico: rubati contanti e materiale per più di 6mila euro

Ingente furto a Boara Pisani nella notte tra martedì e mercoledì. Ignoti hanno forzato la porta d’accesso del Beauty Bronze, rubando nella cassa e sottraendo diverso materiale.

CONTANTI E MATERIALE. Il centro estetico di via Roma è stato preso di mira dai ladri, che si sono introdotti nella struttura portando via 1.136 euro in contanti e materiale di lavoro per un valore di 5mila euro. Sul fatto indagano i carabinieri.