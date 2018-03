Spaccata al centro estetico nell'Alta Padovana: i ladri rubano prodotti per il corpo

Ladri al centro estetico Borgo Chic di via San Leonardo a Borgoricco. Come riportano i quotidiani locali, l’altra notte i ladri hanno messo a soqquadro gli ambienti dell’attività, provocando diversi danni. I malviventi sono riusciti a rubare molti prodotti per il corpo.

I furti

Durante il colpo nessuno si è accorto che l’allarme era scattato. A fare l’amara scoperta è stato il marito della titolare che stava andando a lavoro e, quando ha visto la porta aperta del negozio, ha chiamato il 112. Ora i carabinieri stanno analizzando le immagini della video sorveglianza per dare un volto ai ladri. L’impressione è che si tratti di un furto su commissione visti i prodotti rubati.