Furto di profumi in centro: finge di voler provare delle fragranze e poi ruba alcune boccette

È caccia all’uomo che ha rubato uno stock di profumi dalla nota profumeria del centro Beghin di Galleria Europa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il furto

Nel primo pomeriggio di lunedì 13 luglio, come ha raccontato il titolare alla polizia che ha raccolto la denuncia, è entrato in negozio un uomo con un forte accento dell’Est Europa. Ha chiesto di vedere alcuni profumi e il gestore del negozio si è allontanato dal bancone per dirigersi verso le boccette. Approfittando della momentanea distrazione, l’uomo ha preso alcune confezioni di profumo che gli erano vicine, tutti tester, e si è allontanato a piedi velocemente. Quando il titolare della Beghin si è accorto del furto era già troppo tardi.