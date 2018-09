Colpo grosso in un appartamento: bottino a tre zeri per i ladri. Un'altra vittima orientale

Ancora un furto da migliaia di euro, ancora una vittima di origine cinese a due settimane dalla sequela di furti e rapine ai danni di facoltosi cittadini orientali.

Illustri precedenti

Il 29 agosto l' impressionante rapina nella villa di un 51enne , con un commando di banditi che ha picchiato padre, madre e figlio adolescente prima di scappare con 10mila euro in contanti. Un paio di giorni dopo l' arresto di un nucleo di rapinatori cinesi specializzati nel colpire connazionali. Due settimane fa un furto mirato che ha fatto scomparire 20mila euro dalla casa di una donna orientale.

Il furto

Quest'ultimo colpo ha diverse somiglianze con quello messo a segno domenica notte in via Elisa Benato, zona Pontevigodarzere. Anche in questo caso è stata svaligiata l'abitazione di una donna cinese di 44 anni e il bottino è stato ingente: 14mila euro il valore totale tra contanti, gioielli e oggetti preziosi. Ancora da chiarire l'esatta dinamica, con le indagini a cura della polizia chiamata dalla donna lunedì mattina. Sul luogo del furto è stato eseguito un sopralluogo, per fare luce sull'effrazione e tentare di risalire all'identità dei ladri.