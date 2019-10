Scippo della collanina all'anziana di 95 anni: denunciati due fidanzati

Con la tecnica dell’abbraccio era riuscita a sfilare una collanina a un’anziana di novantacinque anni, fuggendo poi a bordo di un’automobile condotta da un uomo. Ora i carabinieri sono riusciti a rintracciare gli autori del gesto e denunciarli.

La denuncia

I militari di Piazzola sul Brenta a conclusione di un’attività investigativa hanno indagato in stato di libertà B.R, venticinquenne e il convivente H.G. di 27 anni, entrambi residenti in provincia di Venezia che il pomeriggio dell’11 ottobre scorso a Curtarolo erano riusciti a rubare il monile a un’anziana del posto, scappando poi a bordo di un’audi A5 nera. A compiere lo scippo era stata la giovane che poco dopo si è recata con il compagno da un Compro Oro dell’Alta dove era riuscita a vendere la collanina per una somma di circa 200 euro. Il monile è stato recuperato e restituito alla novantacinquenne mentre sono in corso ulteriori accertamenti per capire se la coppia è responsabile di altri fatti analoghi.