Uno "scherzo" di cattivo gusto: rubati fotocamera e 3 computer in una scuola primaria

Un furto a dir poco spiacevole: durante le festività di Carnevale ignoti sono entrati nottetempo in una scuola primaria e hanno rubato una macchina fotografica e tre computer.

I fatti

È successo a Legnaro, nell'istituto di viale dello Sport: come riporta il Gazzettino, i malviventi avrebbero forzato una porta antipanico penetrando così nella scuola per poi trafugare il materiale tecnologico utilizzato per le attività didattiche. Molta l'amarezza del personale scolastico, che ha scoperto il furto al ritorno nell'istituto dopo i giorni di vacanza: i carabinieri di Legnaro indagano per risalire agli autori del gesto.