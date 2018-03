Ruba cosmetici per 400 euro dagli scaffali del negozio: arrestata una 25enne dell'Est

La giovane ha tentato di arraffare cosmetici per circa 400 euro. La donna ha prelevato i prodotti dagli scaffali, nascondendoli all’interno della propria borsa. L’episodio è accaduto al Tigotà di via Colombo a Monselice lo scorso mercoledì.

L’intervento

La 25enne di origini romene è stata arrestata dai carabinieri del Norm di Abano Terme. La donna è entrata nel negozio con uno shopper sotto il braccio e per un’ora ha vagato tra i cosmetici fino a quando non ha tentato di guadagnare l’uscita. Le commesse e gli addetti alla sicurezza insospettiti da quegli strani movimenti non l'hanno persa di vista. La romena, arrivata all’uscita, ha provato a scappare ma è stata inseguita dai dipendenti che nel frattempo hanno avvisato i carabinieri giunti poco dopo. I militari l’hanno perquisita, trovando la refurtiva e si sono accorti che la borsa era stata schermata. Per la donna è scattato il divieto di dimora nel territorio regionale.