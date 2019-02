Furto di pc e hard disk: rubati i dati dei risparmiatori in causa con Popolare di Vicenza

Ladri in azione mercoledì pomeriggio a Tombolo nell’Alta Padovana dov’è stata presa di mira l’associazione "Ezzelino III Da Onara Giustizia Risparmiatori” con la sede in via Barison. Qualcuno ha scassinato la porta d’ingresso portandosi via un personal computer, un hard disk esterno e sei chiavette usb. Si tratta di supporti informatici al cui interno erano contenuti importanti documenti che riguardano persone che hanno subito un danno economico dopo il fallimento degli istituti bancari Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

La denuncia

A chiamare i carabinieri e denunciare quello che a tutti gli effetti sembra un furto mirato è stato Patrizio Miatello, presidente dell’associazione. «Sono entrati da una porta e hanno rubato solo il computer e le chiavette. Ha tutta l’impressione di essere un colpo mirato per rubare importante documentazione riguardante le richieste di risarcimento dopo il fallimento dei due istituti di credito». Sul fatto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cittadella.