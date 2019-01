E lieto fine fu: ritrovato il defibrillatore rubato a Natale in zona termale

Rubato da ignoti. E riposizionato da ignoti. Esattamente da dove era stato sottratto. Coscienza sporca causa bravata o paura dettata dal tam tam mediatico? Non è dato saperlo, almeno per il momento. Ciò che più conta è che sia "tornato a casa": è stato rinvenuto il defibrillatore rubato a cavallo tra Natale e Santo Stefano ad Abano Terme in piazza Caduti, di fronte al municipio.

Il ritrovamento

A ritrovarlo nella sua colonnina d'origine è stata proprio una squadra della sezione di Terme Euganee della Croce Rossa Italiana, che lo aveva donato qualche mese (grazie al Progetto Pad) all'amministrazione comunale di Abano Terme, a cui è stato prontamente riconsegnato dopo aver data immediata comunicazione ai carabinieri, i quali stanno indagando sull'accaduto. E tra i primi ad esultare per il lieto fine c'è Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme, il quale ha affidato tutta la sua gioia ad un post sulla propria pagina Facebook: