Circolo svaligiato, a tre mesi dal furto escono i nomi: dito puntato su due ragazzini del posto

Hanno un nome i sospettati che avrebbero colpito un circolo dell'Alta circa tre mesi fa e pare siano dei ragazzini del paese. É invece straniero l'uomo fatto arrestare da una donna che ha tentato di derubare.

La comunità colpita

Poco più di tre mesi. Tanto è bastato ai carabinieri di Borgoricco per risalire all'identità dei presunti ladri che il 14 settembre hanno svaligiato la sede del Circolo San Leonardo nella via omonima, al centro del paese. I riscontri e le immagini della video sorveglianza hanno ben pochi dubbi: a introdursi nei locali e rubare una sessantina di euro in contanti e qualche confezione di cibo sarebbero stati due 15enni, nati e cresciuti poco lontano. Entrambi sono stati denunciati dopo aver informato le famiglie.

Vecchia conoscenza

É stata la prontezza della vittima a permettere ai carabinieri di incastrare e ammanettare un aspirante ladro, entrato in azione martedì pomeriggio a Ponte San Nicolò. La 33enne, originaria della Romania ma residente in zona, si è accorta di un africano che in via Arrigo Boito, nella frazione Rio, stava armeggiando con la sua bicicletta cercando di rubarla. Ha immediatamente chiesto aiuto ai militari arrivati in pochi secondi, che hanno rintracciato e arrestato per tentato furto aggravato Franck Oliver Noghev, 23enne del Camerun con diversi precedenti.