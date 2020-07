Sfila la collanina a un 82enne: rintracciata grazie al riconoscimento facciale della videosorveglianza

Un anziano è stato derubato con la tecnica dell’abbraccio. Gli è stata sfilata una collanina d’oro.

Il fatto

Era il 7 luglio quando si è consumato il furto in via Nizza, a Piazzola sul Brenta. Una giovane di 30 anni di origine romena, residente a Milano e pluripregiudicata, aveva avvicinato un 82enne del posto e, con la scusa di scambiarsi un abbraccio, gli ha sfilato dal collo la collanina d’oro. L’anziano ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Piazzola sul Brenta che si sono messi sulle tracce della donna. Attraverso l’analisi con sistemi di riconoscimento facciale dei video delle telecamere di sorveglianza comunale sono riusciti a identificarla. È denunciata per furto con destrezza.