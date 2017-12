Per i ladri non è Natale: sfondata porta vetri di una ditta, via due computer portatili

Nessuna tregua, nemmeno il giorno di Natale, per i malviventi a Padova e provincia.

IL FURTO

Nel lunedì di festa, infatti, i ladri sono entrati in azione nella ditta Ct di via dell'Industria a Vigonza e hanno portato via del meteriale informatico. Nella fattispecie, la banda, dopo aver sfondato l'ingresso con la porta a vetri, ha trovato due personal computer portatili e li ha sottratti. Un danno di migliaia di euro non coperto da assicurazione. Sul posto martedì mattina si sono portati i carabinieri che stanno procedendo con le indagini.