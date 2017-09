Maxi furto di rame in azienda: asportati 50 chili di "oro rosso" nel Monselicense

Ignoti, nella notte tra mercoledì e giovedì, si sono introdotti all'interno dell'azienda Rem srl di via Ca' Oddo a Monselice.

IN FUGA CON IL BOTTINO.

Una volta all'interno della ditta hanno asportato 50 chili di scarti di lavorazione in rame e si sono dileguati con il bottino. A fare l'amara scoperta, il titolore dell'azienda che ha subito chiesto l'intervento dei carabinieri. Danno in via di quantificazione e non coperto da assicurazione.