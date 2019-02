Droga, furto e ricatto nell'alcova di due trans irregolari: nei guai un 20enne di Padova

Sembra la trama dell'episodio di una serie tv americana la vicenda che ha visto impegnati la notte scorsa i carabinieri di Torri di Quartesolo.

I fatti

L’intervento dei militari era stato richiesto da un 29enne residente a Nanto, il quale riferiva ai militari che nella tarda serata di venerdì aveva concordato una prestazione sessuale con i due transessuali, incontrandoli poi in un appartamento di Grumolo delle Abbadesse, utilizzato per incontrare i clienti e di proprietà dell’indagato P.F. Nel corso della serata la vittima veniva raggiunta da L.D, residente a San Pietro in Gu, in precedenza contattato per procurargli della cocaina. Dopo avergliela consegnata, gli sottraeva il telefono cellulare come pagamento per la droga, minacciandolo, per la restituzione, di consegnare la somma di 150 euro. La successiva perquisizione da parte dei militari nell’autovettura di L.D permetteva di recuperare il telefono oltre a rinvenire una canna di marijuana per la quale veniva inoltre segnalato alla Prefettura di Vicenza quale assuntore di sostanze stupefacenti. I due brasiliani, a conclusione delle attività investigative, venivano invitati a presentarsi presso la Questura di Vicenza per la regolarizzazione del soggiorno in Italia.

Le denunce

Al termine delle indagini sono state denunciate 4 persone: L.D, 20enne, , per furto aggravato di un telefono cellulare, tentata estorsione, cessione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; P.F, 59enne, residente a Grumolo delle Abbadesse, per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione; W.A 35enne e R. A 32enne, transessuali di nazionalità brasiliana domiciliati rispettivamente ad Altavilla Vicentina e Grumolo delle Abbadesse, per soggiorno illegale nel territorio dello Stato.