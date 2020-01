Sorpreso a rubare all’ecocentro comunale: denunciato per furto aggravato

I carabinieri delle stazioni di Camisano Vicentino e Longare, nella mattinata di lunedì, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato, S.F, 46enne di nazionalità romena, residente a Rubano.

Il furto

Alcuni passanti, nella giornata di domenica, hanno notato che nell’ecocentro comunale di via Vegre, a Montegalda, c'era un individuo intento a rovistare nei container. Lanciato l'allarme al 112, all’arrivo della pattuglia della stazione di Camisano Vicentino, l’uomo è stato bloccato con la refurtiva: un telecomando e fili in rame veniva recuperata e restituita al responsabile dell’ecocentro. Il 46enne, dopo la denuncia è stato rimesso in libertà. Da VicenzaToday