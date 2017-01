Furto all'edicola in piazza Garibaldi: titolare colpito al fianco per fermare i ladri in fuga

Venerdì pomeriggio, è avvenuto un furto all' interno di un'edicola in piazza Garibaldi a Padova. Il ladro e l'eventuale complice sono riusciti a scappare con la refurtiva.

FURTO. Un uomo ha portato via un barattolo contenente 30 euro dal negozio; l'edicolante che ha tentato di fermare il ladro in fuga è stato colpito al fianco da un complice di quest'ultimo. La vittima non è ricorsa alle cure mediche. Sul posto la polizia che sta indagando sul caso.