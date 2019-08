Cronaca Stazione / Viale Codalunga

Apre il portafoglio per fare l'elemosina, il mendicante gli sfila le banconote e scappa

Un gesto di generosità si è trasformato in disavventura per un padovano, che per voler donare qualche spicciolo a una persona in difficoltà si è visto derubare in pieno giorno