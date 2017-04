Maxi furto al negozio Eurobike, auto come ariete: rubate quattro moto da cross

Alcuni malviventi, nella notte tra venerdì e sabato, con un'auto Ford C max rubata poco prima, hanno sfondato la vetrina del negozio Eurobike di Albignasego, in via Marco Polo.

MOTO DA CROSS. Hanno quindi caricato su un furgone 4 moto da cross in esposizione e si sono dati alla fuga. Sul caso indagano i carabinieri.