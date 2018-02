Tenta il furto al negozio Eurospar ma viene scoperto: a fare da complice era la moglie

Marito e moglie agiscono in coppia per tentare un furto ingente all'Eurospar, ma vengono sopresi dalla sicurezza.

La dinamica

Un quarantatreenne padovano, D.G., ha cercato di sottrarre numerosi articoli dal supermercato di via Padova, in particolare cosmetici e oggetti per la casa, per un valore di circa 550 euro. L'uomo, sfruttando la complicità della moglie, presente anch'essa all'interno del negozio, si è diretto verso l'uscita con il carrello carico di merce, senza passare per la cassa. Individuato, dopo l'intervento dei carabinieri è stato tratto in arresto.