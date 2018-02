Sparisce il furgone dal piazzale dell'azienda, i malviventi puntavano al carico

Sopralluogo dei carabinieri alla ditta Euroflex di Rubano dopo un furto segnalato dai titolari.

I fatti

I militari sono intervenuti in via Pacinotti per indagare sul furto di un mezzo aziendale, sottratto da ignoti nella notte di mercoledì. Il furgone Nissan, parcheggiato nel cortile, era carico di bronzo e probabilmente era proprio il carico a interessare i ladri. Il danno economico è ancora da quantificare, ma sia il veicolo che il materiale al suo interno sono coperti da assicurazione.