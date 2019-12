Raid notturno dei ladri, dal garage sparisce un'auto: il mistero della refurtiva abbandonata

Al mistero sull'identità dei colpevoli del furto perpetrato nella notte tra martedì e mercoledì si aggiunge quello dell'abbandono della refurtiva.

I furti

Spetterà alla polizia venire a capo della vicenda che ha interessato alcuni inquilini di un palazzo di via Fornaci, periferia est del capoluogo. Come segnalato dalle stesse vittime, la notte tra martedì e mercoledì qualcuno ha scavalcato la recinzione dell'area condominiale forzando poi i basculanti di diversi garage. I ladri (resta da chiarire di quante persone possa trattarsi) hanno rubato tutto ciò che di valore era contenuto nelle rimesse. In particolare in una di queste hanno caricato una lavatrice e un trapano avvitatore a bordo di una Opel Zafira, scappando a bordo dell'auto rubata.

Curioso ritrovamento

I fatti sono stati accertati in sede di sopralluogo alle 9.30 di martedì, quando una pattuglia ha avviato le indagini dopo aver verificato la situazione in via Fornaci. Raccolte le denunce dei residenti sono scattate le indagini che qualche ora dopo hanno avuto una svolta importante. In via Cortivo a Pontevigodarzere, meno di quattro chilometri a ovest dal luogo dei furti, la Zafira è stata trovata parcheggiata con dentro il resto della refurtiva. Il motivo per cui i banditi abbiano abbandonato il bottino resta ignoto, mentre gli accertamenti proseguono a tutto campo per identificarli. Tutta la merce è stata restituita ai legittimi proprietari.