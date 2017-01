Furti in tre garage in zona Facciolati a Padova: sparita carne di cinghiale e due biciclette

Furto, nella notte tra giovedì e venerdì, in tre garage di via Fanzago in zona Facciolati a Padova.

FURTO. Venerdì mattina, una 39enne romena ha chiamato la polizia per denunciare che tre garage di un condominio erano stati forzati: due erano vuoti e i proprietari non sono stati rintracciati, nel terzo sono stati portati via 50 chilogrammi di carne di cinghiale surgelata e due bici, una di poco valore e l'altra una Bottecchia del valore circa mille euro.