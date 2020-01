Dal camion sparisce il gasolio nella notte: il conducente a bordo non si accorge di nulla

Amaro risveglio per un camionista polacco di 37 anni che la mattina di venerdì si apprestava a fare un carico di merce nella zona industriale del capoluogo. Quando è sceso per prepararsi alla giornata di lavoro, ha però scoperto di essere rimasto senza gasolio. Non per una dimenticanza, ma per un furto su cui ora indaga la polizia.

Il furto

L'uomo alle 8 ha chiamato il 113 che ha inviato nel piazzale di via Svezia una pattuglia del commissariato Stanga. Gli agenti vi hanno trovato il camionista che ha spiegato loro di aver trovato il serbatoio prosciugato di circa 200 litri di gasolio. Un furto scattato nel corso della notte, che lo straniero aveva passato a bordo del veicolo parcheggiato nello spiazzo. Lui ha detto di non essersi accorto di nulla e di non aver notato movimenti sospetti. Formalizzata la querela gli agenti hanno quindi avviato un'indagine per tentare di risalire ai responsabili.