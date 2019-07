Cantiere chiuso per il weekend, macchinari prosciugati del gasolio

Lunedì pomeriggio l'amara scoperta da parte degli operai alla ripresa del lavoro dopo la pausa del fine settimana. Aperta un'indagine contro ignoti.

La segnalazione

L'allarme è scattato alle 14.30 di lunedì, quando i dipendenti della ditta locale che sta eseguendo alcuni interventi lungo corso Australia si sono preparati per cominciare la settimana di lavoro. Hanno raggiunto via Pigafetta a Montà, dove i mezzi pesanti vengono parcheggiati nel fine settimana. Al momento di metterli in funzione però nessuno di quelli dava cenni di vita. La diagnosi? Niente carburante. Impossibile pensare a una dimenticanza: i serbatoi di due escavatori, una perforatrice e una macchina agricola erano prosciugati.

Il furto

Gli operai hanno allertato la questura intervenuta per un sopralluogo che ha accertato il furto. Un colpo che potrebbe essere andato a segno tra venerdì notte e lunedì mattina in una zona poco trafficata. I banditi hanno potuto agire pressoché indisturbati, risucchiando dai veicoli circa 200 litri di gasolio. Sulle loro tracce si sono messi i poliziotti, che stanno acquisendo ogni possibile indizio utile.