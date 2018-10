Trovati con tanica piena di benzina, tubo e tanica vuota: denunciati ladri di gasolio

Sono stati fermati nella notte tra sabato e domenica dai carabinieri in via Pordenone a Mestrino e sono stati denunciati per essere stati trovati in possesso di carburante e di oggetti di non chiara provenienza.

Denunciati

A finire nei guai due cittadini romeni di 25 anni e di 21 anni, uno residente a Mestrino e l'altro a Rubano. Nella loro auto, una Bmw, i due avevano nascosta una tanica con dentro 23 litri di gasolio, una vuota e un tubo di gomma lungo tre metri di cui non sapevano giustificare il possesso. Immediata la denuncia e il sequestro del materiale, secondo i militari utilizzato per prelevare illecitamente carburante dai mezzi custoditi nei cantieri edili.