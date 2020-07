Si intrufola di nascosto a casa dell'ex per rubare del cibo: rintracciata dai carabinieri

È andata dritta alla dispensa: un tentato furto anomalo quello che ha richiesto l’intervento dei carabinieri del Norm di Cittadella. Una donna si è introdotta in casa dell’ex convivente per rubare del cibo che poi ha dovuto restituire.

Il fatto

È successo nella serata di mercoledì 8 luglio a Loreggia: una donna di 47 anni originaria del Belgio e pregiudicata, ufficialmente residente a Loreggia ma in realtà senza fissa dimora, si è introdotta nella casa dell’ex convivente 55enne. Con l’aiuto dell’attuale compagno ha scavalcato il cancello e forzato una finestra della casa, poi ha preso del cibo e ha cercato di scappare. Tuttavia non è andata lontano e dopo veloci accertamenti i carabinieri l’hanno rintracciata. La donna ha restituito la refurtiva ed è denunciata per tentato furto.