Furto nel cantiere del bar in ristrutturazione

Hanno sfruttato il favore della notte, mentre gli operai non erano in servizio, per entrare e portare via del materiale per la ristrutturazione.

Il colpo

É successo nella notte tra domenica e lunedì al Gerly's bar di Selvazzano, che in questo periodo è in fase di rifacimento. E proprio della presenza di un piccolo cantiere hanno approfittato i ladri, che sono entrati sforzando una porta laterale del locale e hanno rubato del materiale elettrico lasciato sul posto in attesta di riprendere i lavori.

I riscontri

Lunedì mattina la scoperta e la chiamata ai carabinieri, che sono arrivati in via Scapacchiò per raccogliere la denuncia e avviare le indagini per risalire all'identità dei ladri.