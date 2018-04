Bucano il tetto del centro commerciale, si calano all'interno e rubano i gioielli

I ladri sono saliti sul tetto del centro commerciale “Il Parco” a Camposampiero, hanno praticato un foro e si sono introdotti per rubare all’interno di una gioielleria.

Monili

Il colpo è stato fatto in piena notte in via Straelle. I carabinieri sono intervenuti per ricostruire quanto accaduto. Il malviventi hanno praticato un buco sulla copertura metallica della struttura e si sono calati all’interno del centro commerciale, puntando alla gioielleria. In pochi minuti sono riusciti a rubare monili in oro, orologi e bigiotteria. Il danno è in via di quantificazione. I militari visioneranno le telecamere di sorveglianza per dare un volto ai malviventi.