Agguato notturno fuori dal ristorante: taglia le gomme al titolare e lo deruba

Un malvivente è riuscito a scippare il proprietario di un ristorante con un abile trucchetto, aspettando la chiusura e con il favore della notte.

Un colpo premeditato

Il titolare del ristorante giapponese Ginza, al piano terra del Centro Giotto in zona Stanga, è stato derubato la notte scorsa appena dopo la chiusura del locale. Era quasi l'una quando l'uomo è stato preso di mira da un ladro, che aveva architettato un piano per coprirsi la fuga e approfittare della sua vittima, probabilmente avendone osservato i comportamenti più volte.

L'agguato

Il titolare, un uomo di origine cinese, è uscito dal ristorante per salire in macchina e tornare a casa dopo la fine del turno. Raggiunto il suo veicolo nel parcheggio, si è accorto che una della gomme era a terra e per controllare ha sfilato il borsello di Louis Vuitton che teneva a tracolla, posandolo sul cofano per pochi istanti. In quel momento è sbucato il ladro, che ha afferrato la borsa e in tutta fretta si è allontanato a piedi per le vie limitrofe.

Le indagini

All'orientale non è rimasto che chiamare la polizia per denunciare il furto della custodia di marca e dei circa 900 euro in contanti custoditi al suo interno. La volante ha raggiunto l'uomo e sono state controllate le strade vicino al centro commerciale, ma le ricerche del malvivente sono ancora in corso.