Ladri irrompono in azienda, con un camion sfondano il capannone di un'altra: bottino zero

Ladri, domenica sera, in via Germania a Padova.

LADRI A MANI VUOTE. Alle 22.50 circa, gli ignoti malviventi hanno forzato la porta d'ingresso della ditta Grezar Arredamenti. Una volta dentro, hanno rovistato negli uffici, senza, pare, portare via nulla. Quindi, azionato un furgone parcheggiato all'interno dell'azienda, lo hanno utilizzato per sfondare la porta del capannone e introdursi nella ditta accanto, che commercializza prodotti per parrucchieri. Diversi i danni, ma sembra che alla fine i banditi siano fuggiti a mani vuote.