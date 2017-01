Doveva scontare ancora sei mesi ai domiciliari per un furto nel Padovano: arrestato

È stato arrestato dai carabinieri di Riese Pio X (Treviso), un 36enne del luogo (ma nato a Cittadella), con precedenti, sul quale pendeva una condanna a sei mesi di detenzione domiciliare per un furto aggravato in abitazione commesso - in concorso con un complice - a Galliera Veneta nell'aprile del 2015: i carabinieri lo avevano infatti sorpreso a trainare un trattorino tagliaerba appena asportato dagli impianti sportivi, a bordo di un'auto, pure questa risultata rubata.

ARRESTATO. L'uomo, pregiudicato per reati specifici, si trovava assieme ad un altro individuo (quest'ultimo riuscito a scappare) al momento del fermo dei militari, in via Ca' Onorai a Cittadella, alle 6 del mattino. Il materiale rubato era stato poi restituito ai legittimi proprietari. Il 35enne (all'epoca), invece, era stato giudicato con rito direttissimo il giorno stesso, alle 11.30, e condannato a 6 mesi di reclusione (pena sospesa) e al pagamento di una multa di 200 euro, altro che sottoposto all'obbligo di dimora nel suo domicilio dalle 21 alle 7 e al divieto di uscire dal territorio comunale nelle ore rimanenti.