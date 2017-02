Chiude la tabaccheria e viene derubata: ladro col volto travisato ruba borsa con l'incasso

Aveva appena chiuso la tabaccheria e si era seduta in auto pronta a rientrare in casa quando è stata avvicinata da un malvivente che le ha portato via la borsa con l'incasso, il cellulare e i documenti.



FURTO. Il furto sabato sera attorno alle 20 in via Giotto a Correzzola. Il ladro, dal volto parzialmente travisato, ha aperto la sua portiera anteriore destra e ha portato via l'oggetto contenente anche il guadagno della giornata di 1500 euro e poi è fuggito a bordo di un'altra macchina grigia, guidata da un complice. Sul caso stanno indagando i carabinieri.