I ladri tornano a colpire in provincia: svaligiato un ufficio pubblico nella villa storica

Una finestra in pezzi e un distributore automatico saccheggiato, con un danno alla struttura che supera notevolmente l'ammanco causato dal furto. I carabinieri stanno cercando di identificarne gli autori, che hanno colpito tra sabato e domenica in via Cesarotti.

Il furto e le indagini

Se ad agire sia stato un bandito solitario o più persone, lo accerteranno le indagini avviate dagli uomini del Nucleo radiomobile di Padova. É stata una loro pattuglia a intervenire domenica in via Melchiorre Cesarotti, nell'ufficio InformaGiovani che ha sede nella barchessa dell'omonima villa nel centro di Selvazzano. Solo durante la giornata è infatti stata scoperta la finestra divelta utilizzata per accedere all'interno. Come appurato durante il sopralluogo, il furto risalirebbe però alla notte precedente. I ladri, forzato il vetro, hanno puntato un distributore automatico di bibite, scassinandolo e rubando i pochi spiccioli all'interno. Null'altro mancherebbe all'appello. Sul posto i carabinieri hanno repertato ogni possibile traccia utile e stanno raccogliendo le immagini delle telecamere della zona per risalire all'identità dei responsabili.