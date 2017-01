Porta via 450 euro di hi-tech, cosmetici e alimenti da Interspar, fermata una 60enne

Scoperta con 450 euro di prodotti non pagati all'esterno del centro commerciale Ipercity di Albignsego.



IL FURTO. A finire in manette una 60enne di origine marocchina. La donna ha portato via dal negozio Interpar cosmetici, elettronica e alimenti. Notata dalla vigilanza con la refurtiva, è stata bloccata successivamente dai carabinieri e ammanettata.