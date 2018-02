Ruba un iPhone ma viene rintracciato nei bagni della stazione ferroviaria: irregolare nei guai

Pensava di farla franca. Ma non aveva fatto i conti con la Polfer: guai per un tunisino irregolare 34enne, la cui situazione si è ulteriormente aggravata una volta arrivato in Questura.

I FATTI

Durante i controlli di routine alla stazione di Padova, la polizia ferroviaria è stata fermata da un passante, il quale affermava che uno straniero gli aveva rubato l'iPhone e che aveva individuato il malfattore in questione nei bagni della stazione. Gli agenti hanno dunque aspettato che il tunisino uscisse e, una volta acceso il telefonino in questione, hanno trovato salvate all'interno le foto del legittimo proprietario. Una volta restituito il cellulare, il nordafricano è stato portato in Questura, dove è stato fotosegnalato. E dove si è scoperto che su di lui pendeva già un'ordine di carcerazione per ricettazione.