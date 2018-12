Spaccata in piena notte a L'Isola dei Tesori: cassaforte aperta, rubati 1500 euro

L’allarme è scattato, il metronotte è arrivato e non si è accorto di nulla. La mattina seguente il commesso che ha aperto il negozio ha notato i cassetti rovesciati ed ha capito che i ladri si erano introdotti nei locali.

Il colpo

Furto al negozio per animali L’Isola dei Tesori in via Bonaventura a ridosso dei casermoni di via Anelli dove sorgerà la nuova questura. Verso le 11 di martedì sera è scattato l’allarme: la vigilanza privata ha fatto un sopralluogo vedendo tutto spento e non notando porte o finestre forzate. L’indomani, all’apertura, i dipendenti si sono accorti che qualcuno nella notte si era introdotto nella struttura e, andando a colpo sicuro, ha forzato la cassaforte, rubando circa 1500 euro. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi e ora è caccia al ladro.