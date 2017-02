Ladro in fuga dopo aver tentato di rubare un paio di pantaloni: preso in via Venezia

Giovedì mattina, alle 11.45 circa, una pattuglia del commissariato sezionale stanga è intervenuta in via Venezia a Padova per la segnalazione di un nomade in fuga dopo avere tentato il furto di un paio di pantaloni nel negozio Kiabi.

TENTATO FURTO. Giunta sul posto, la volante ha rintracciato è bloccato nelle vie limitrofe due stranieri, uno dei quali è stato riconosciuto come l'autore del tentato furto. Portato in questura, è stato identificato in un romeno di 34 anni e indagato per tentato furto.