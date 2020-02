Ladri in azione al bar: forzano la finestra e fanno sparire contanti e alcolici

Gli inquirenti stanno indagando per risalire all'identità dell'autore o degli autori del furto commesso domenica ai danni dello 007 Lounge Bar di piazzale Castagnara.

Il furto

I segni dello sgradito passaggio dei ladri sono stati scoperti domenica sera, quando nella sede del locale al civico 13 del piazzale è stato richiesto l'intervento dei carabinieri. Come accertato durante il sopralluogo qualcuno era riuscito a forzare una finestra, penetrando all'interno e facendo man bassa di pochi contanti lasciati come fondo cassa e di alcune bottiglie di alcolici. Il titolare ha quantificato l'ammanco in circa 150 euro a cui si aggiungono i costi per la riparazione dell'infisso divelto. I militari del Norm hanno raccolto ogni possibile indizio utile sul luogo del furto e stanno ora procedendo a visionare le immagini delle telecamere pubbliche e private della zona, che potrebbero aver immortalato l'arrivo o la fuga dei colpevoli.