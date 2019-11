Colpo grosso allo showroom: automobili sventrate, rubati i pezzi di ricambio

La conferma dovrà arrivare dagli inquirenti, ma quello della scorsa notte ha tutte le caratteristiche di un furto messo in atto da professionisti. Hanno agito in modo rapido e preciso, puntando parti e pezzi di ricambio di alcune delle auto in vendita al concessionario Supercar.

Il furto

Il colpo è scattato alle primissime ore di martedì nella sede del concessionario di via Bolzonella, lungo la statale 47. A quanto ricostruito dai carabinieri titolari delle indagini pare certo che i responsabili, per portare a termine una simile operazione, siano più di uno. L'assalto è partito dal lato sud della proprietà, dove è stata trovata tranciata parte della recinzione esterna. Una volta all'interno i predoni hanno individuato cinque Volkwagen Golf e una Land Rover, aprendole e asportando i sedili e ampie parti dei cruscotti e degli interni. Stessa sorte per una Range Rover Velar, parzialmente smontata ma da cui non sarebbe stato asportato nulla.

Le indagini

Un colpo mirato, messo a segno in pochi minuti. L'allarme che ha fatto precipitare sul posto una pattuglia del Nucleo radiomobile è scattato alle 3, ma all'arrivo dei militari i banditi si erano già dileguati. Ingente il danno, che pur essendo ancora in fase di quantificazione ammonta a diverse decine di migliaia di euro. Le indagini proseguono a ritmo serrato per rintracciare i responsabili, concentrandosi in particolare sulle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso il veicolo con cui sono arrivati e fuggiti e su cui hanno caricato il materiale rubato.