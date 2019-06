Ladri scatenati: avvocati, commercialisti e notai nel mirino. Raffica di furti nella notte

Pulsante di giorno, semi deserta di notte. É l'area scelta dai ladri per fare razzia ai civici 74 e 76 di via Tommaseo, dove sono riusciti a saccheggiare sei studi professionali rubando denaro e un paio di orologi.

Zona poco frequentata

I colpi risalgono alla notte tra domenica e lunedì. Per fare chiarezza sugli orari precisi è al lavoro la polizia, intervenuta alle 7 di lunedì per il sopralluogo quando sono state scoperte le tracce delle sgradite visite. Il complesso sorge davanti alla Fiera e al tribunale, ospita anche una banca e un ristorante giapponese e durante il giorno, complice il viavai di universitari, pullula di vita. La notte invece è raro incontrare qualcuno, e i banditi dovevano saperlo bene.

I furti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti si sono introdotti prima nel civico 74/b. Qui hanno razziato quattro studi di commercialisti e avvocati forzando una cassaforte che conteneva qualche centinaio di euro e dei valori bollati. Poi sono passati allo stabile confinante attraverso i garage sotterranei. Al civico 76/d hanno colpito negli uffici di due notai, arraffando 200 euro e due orologi di valore. Dai riscontri investigativi emerge che i ladri si sarebbero introdotti anche in altri studi, senza però trovare nulla da rubare.

Le indagini

Dopo gli accertamenti in loco con la squadra volante e la polizia scientifica sono in corso le analisi delle telecamere di zona. Si cerca di capire quanti banditi siano entrati in azione e se siano arrivati sul posto con un veicolo.