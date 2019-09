Azienda nel mirino dei ladri: non risparmiano nemmeno l'automobile del titolare

Furto notturno alla periferia di Urbana. Come già successo in altri casi simili, anche stavolta il bottino è stato misero se paragonato al danno alla struttura.

Il colpo

A certificarlo sono stati i carabinieri di Casale di Scodosia, intervenuti lunedì mattina in via Adige a Urbana, nella sede di Pam Rollers Factory, azienda che produce componenti metalliche. A chiederne l'intervento è stato il titolare, autore insieme ai primi dipendenti della triste scoperta al momento della riapertura. Il sopralluogo dei militari ha permesso di ricostruire l'azione dei ladri, che avrebbero scavalcato la recinzione esterna e forzato un portone sul retro dello stabile. Una volta all'interno hanno passato in rassegna diversi ambienti, ma solo nell'area ristorazione hanno trovato qualcosa da rubare. Lì hanno infatti manomesso un distributore automatico di bibite, intascando circa 50 euro in monetine. Poi hanno preso di mira un veicolo intestato al titolare, a cui hanno rubato i quattro cerchi in lega. Con tutta probabilità il furto risale alla notte tra domenica e lunedì, momento in cui i banditi hanno potuto approfittare dell'oscurità e della posizione isolata del capannone per agire indisturbati. La conta dei danni è ancora in fase di quantificazione.