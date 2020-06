Colpo grosso in ditta: si calano dal tetto e rubano decine di migliaia di euro in scarpe

Gli inquirenti sono ancora al lavoro per identificare i responsabili, ma quel che già a una prima occhiata è parso certo è che gli autori del furto al calzaturificio Nipmar di Piazzola sul Brenta fossero una banda organizzata.

Il colpo

La notte tra martedì e mercoledì infatti la recinzione esterna dello stabile di via San Silvestro è stata divelta. Poi, per accedere all'interno del capannone, i ladri hanno raggiunto un tetto, aperto un lucernario e si sono calati fino al pavimento. Tutt'altro che un'operazione improvvisata viste anche tipologia e quantità di refurtiva sparita. Dal magazzino sono infatti state rubate circa 140 paia di scarpe, per un valore attualmente stimato in poco più di 30mila euro. I segni del furto sono stati scoperti mercoledì, giorno in cui il legale rappresentante del calzaturificio ha sporto denuncia contro ignoti alla caserma di Piazzola. Un atto che ha permesso l'avvio delle indagini, partite dal sopralluogo eseguito in loco dai carabinieri.