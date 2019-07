Colpaccio al campeggio di lusso, sparisce la costosa bicicletta di un turista

Visto il bottino potrebbe sembrare un raid mirato quello consumato la notte tra sabato e domenica al camping Sporting Center di Montegrotto, i cui autori sono ora ricercati dai carabinieri.

Il colpo

I ladri, che non si sa ancora se abbiano agito in gruppo o se si sia trattato di un solitario, avrebbero colpito col favore del buio, introducendosi nell'area campeggio di via Roma. Lì avrebbero puntato una e-bike Cube Stereo Hybrid, una bicicletta elettrica da qualche migliaio di euro che il proprietario, un 65enne tedesco, aveva parcheggiato accanto al suo camper. Quando il mattino dopo si è reso conto della sparizione si è recato in caserma fornendo ai carabinieri la descrizione del mezzo.

Il ritrovamento

Descrizione provvidenziale, perché all'alba di lunedì i militari hanno recuperato la due ruote. Giaceva abbandonata lungo l'argine del canale Brentella, nella zona di Brusegana a una decina di chilometri dal luogo del furto. Nessun dubbio che fosse lo stesso mezzo, come appurato grazie ai codici di riconoscimento e al sistema di tracciatura di bordo. Riconsegnata al legittimo proprietario, proseguono le indagini per individuare gli autori.